53 пациента психдиспансера в Буденновске эвакуированы из-за пожара

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после задымления в психоневрологическом диспансере Буденновска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 19 октября. В одном из помещений заметили задымление. Из-за этого медперсонал эвакуировал из здания 53 пациента. Пострадавших и погибших нет.

- По данному факту Буденновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, причины произошедшего устанавливаются. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.