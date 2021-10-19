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Происшествия19 октября 2021 13:18

53 пациента психдиспансера в Буденновске эвакуированы из-за пожара

Прокуратура организовала проверку
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края начала проверку после задымления в психоневрологическом диспансере Буденновска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 19 октября. В одном из помещений заметили задымление. Из-за этого медперсонал эвакуировал из здания 53 пациента. Пострадавших и погибших нет.

- По данному факту Буденновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, причины произошедшего устанавливаются. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.