Двух сбежавших из Дагестана девушек похитили из приюта для жертв домашнего насилия в Казани

Инцидент произошел в Казани, 18 октября 2021 года. Там из кризисного центра для женщин похитили двух дагестанских девушек. Они хотели сбежать из семьи и развестись с супругами, за которых родители выдали насильно. Однако у молодых подруг не получилось начать новую жизнь. Об этом «КП-Ставрополь» рассказала правоозащитница Светлана Анохина.

- В обществе, где взрослым людям не дают права выбирать за кого выходить замуж, всегда будут, к сожалению, происходить такие инциденты, как с девушками, - делится Светлана Анохина в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь».

Девушкам помогли добраться до Казани. Этот город максимально подходил девушкам в религиозном плане.

Дагестанских подруг ночью поселили в приюте «Мамин дом». Однако, 18 октября в этот шелтер, по словам руководителя благотворительного фонда «Благие дела» Алии Байназаровой, «вошли, как к себе домой родственники девушек с неизвестными людьми, и насильно забрали девушек».

Известно, что сотрудники фонда обратились после инцидента в полицию. Информацией о похищении дагестанских девушек из кризисного центра в Казани обеспокоены и в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане.

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