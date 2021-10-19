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Общество19 октября 2021 15:04

В Ставрополе горожане выбрали конечную остановку маршрутки № 46

В краевом центре изменения по этим маршрутам скоро вступят в силу, будут отменены дублирующие маршруты с буквой «М»
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Министерство дорожного хозяйства Ставрополья подвело итоги онлайн-голосования по выбору конечных точек маршрута №46 в краевом центре.

Горожане голосовали в акаунтах ведомства в течение суток. Большинство выбрали первый вариант — обустройство конечной остановки по улице Атаманской. Аналогично были определены конечные пункты остановок по маршрутам № 10, № 12 и № 14.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в краевом центре изменения по этим маршрутам скоро вступят в силу, будут отменены дублирующие маршруты с буквой «М».

Напомним. что в министерстве транспорта Ставрополья сообщили, что с 23 октября в краевой столице поднимут стоимость проезда на 3-5 рублей. Соответствующий запрос перевозчики направили в администрацию города, ведомство приняло документы.