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Общество19 октября 2021 15:50

В Ставрополе по улице Тюльпановой изменилась схема движения автотранспорта

Нововведение действует с 19 октября
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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По улице Тюльпановой Ставрополя в районе детского сада № 86 введено одностороннее движение.

Принятое решение продиктовано стесненными условиями, загруженностью проезжей части припаркованным автотранспортом. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Нововведение действует с 19 октября. Напомним, там завершилось строительство участка дороги вокруг детсада.

Он впервые принял детвору в 2020 году, но нормального подъезда к социальному объекту в районе с густой частной застройкой не было.

Теперь здесь появилась дорога с двумя полосами движения, тротуары выложили плиткой, обустроили участок сети дождевой канализации и линию наружного освещения.