В администрацию Пятигорска обратился инвестор с предложением строительства крематория

Темпы захоронений увеличиваются, а земельные участки под кладбища сокращаются. Об этом на своей странице в Инстаграм написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. По словам градоначальника, в администрацию курорта обратился инвестор с предложением строительства крематория.

- Как вы считаете, уместно ли в нашем регионе строительство крематория? – интересуется у местных жителей глава ставропольского курорта.

- Это отличная идея. Только размещать не на КМВ. Думаю, в крае достаточно территорий, для которых подобное предприятие решило бы проблему рабочих мест, и было бы уместно (Орфография и пунктуация автора сохранены), - пишет одна из жительниц Пятигорска;

- Нет, нам это чуждо, - считает другой горожанин.

Напомним, в 2016 году бывший глава Пятигорска Лев Травнев заявил, что в городе не будет крематория. В Пятигорске насчитывается 14 кладбищ, захоронения на некоторых датируются XVIII — XIX веками. Одним из старинных кладбищ считается Некрополь, где первое захоронение было произведено в 1824 году.