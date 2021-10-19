В Железноводске заместитель генерального директора организации обвиняется в совершении налогового преступления

Против заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Автодороги Кавказа» возбудили уголовное дело.

Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с октября 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый, сокрыл деньги организации, за счет которых должен был произвести взыскание недоимки по налогам и сборам.

В результате, задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила более12 миллионов 700 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.