На курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября вводят QR-коды

Заселяться в гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесской Республики с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма, курортов и молодежной политики региона.

Соответствующее правило распространяется и на посещение заведений общественного питания, а также массовых спортивных, культурных и физкультурных мероприятий, проходящих в помещениях.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Дополнительные ограничительные мероприятия вводятся для снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемической ситуации в регионе.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в России только в четырех регионах не ввели и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса.

Среди них - Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. В 32 регионах России, среди которых Москва, Подмосковье, Сахалинская и Тюменская области, уже введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, но система QR-кодов не введена (либо является лишь рекомендательной).