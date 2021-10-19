«Россети Северный Кавказ» пресекли очередное майнинг-хищение в Ингушетии

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» пресекли очередное крупное хищение электроэнергии в Республике Ингушетия.

В ходе внеплановых контрольных мероприятий в городе Карабулаке энергетики обнаружили факт подключения к электрическим сетям нежилого частного домовладения в отсутствие договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. При осмотре помещения специалисты блока технического аудита обнаружили незаконно подключенное оборудование - похищенный ресурс предназначался для добычи криптовалюты.

Рабочая группа составила в отношении потребителя акт о бездоговорном потреблении. Объем похищенного ресурса превысил 437 тысяч киловатт-часов. Цифра равна 33-летнему объему потребления Карабулакской городской больницы. Ущерб, нанесенный компании, оценён в 1,7 млн рублей - сумме, достаточной для приобретения 7 трансформаторов мощностью 160 кВА. Информацию о хищения энергетики готовят для передачи в правоохранительные органы республики.

- Борьба с неучтенным потреблением электроэнергии - обязательное условие «здоровой» отрасли, - говорит исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. - По мнению обывателей, обеспечение надежного электроснабжения всецело зависит от качественного и своевременного выполнения планово-предупредительных ремонтов. Это не совсем так. Сетевой комплекс - сложный механизм, и его устойчивое функционирование зависит от многих факторов. Даже на участке с новым оборудованием деятельность «черных» потребителей станет причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, снижая напряжение, провоцируя технологические нарушения и пожары на энергообъектах. На особом контроле в компании - работа по пресечению незаконного потребления ресурса майнинг-фермами. Платежи за использованную электроэнергию - в числе основных затрат при добыче цифровых активов, поэтому хищения в этом секторе, к сожалению, не редкость.

Напомним, в 2021 году на территории Ингушетии выявлено четыре майнинг-хищения ресурса. А в начале октября текущего года в республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора криптофермы, незаконно потреблявшей электроэнергию. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Утвержденное обвинительное заключение направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения. Факт специалисты филиала «Ингушэнерго» совместно с правоохранительными органами обнаружили в декабре 2020 года в сельском поселении Троицкое.