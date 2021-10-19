В ставропольском селе обновили полувековую поликлинику

В селе Иргаклы Степновского округа капитально отремонтировали поликлинику, которая была построена в 1964 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья. Строители полностью обновили здание и заменили инженерные сети.

Владимир Владимиров поручил руководству поликлиники сформировать заявку на приобретение нового оборудования. Ее учтут в бюджете на 2022 год.

- Дал задачу руководству медучреждения подготовить заявку. Учтем эти потребности при формировании бюджета в 2022 году, - прокомментировал губернатор Ставрополья. Всего же в рамках программы до 2023 года в крае должно быть построено 29 и отремонтировано 118 объектов здравоохранения.