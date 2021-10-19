На Ставрополье в ночь на 20 октября наступят первые заморозки

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

По прогнозам синоптиков, первые заморозки на Ставрополье наступят уже в ночь на 20 октября. Ночные температуры местами по краю опустятся до минус 1-2 градусов. Может наблюдаться скользкость проезжей части, ограничение видимости из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В связи с этим Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует водителям быть максимально бдительными в ближайшие двое суток. По опыту прошлых лет, в дни первых минусовых значений возрастает количество так называемых «мелких ДТП».

Чтобы заморозки не привели ко «дню жестянщика», необходимо помнить главное правило безопасности в негативных погодных условиях: тише едешь, - дальше будешь. Скорость должна соответствовать конкретным дорожным и погодным условиям!

По возможности, стоит отложить ночные поездки до наступления светового дня. Проявляйте осторожность в местах возможного появления пешеходов, так как на скользкой дороге тормозной путь увеличивается.