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Общество19 октября 2021 17:48

На Ставрополье в ночь на 20 октября наступят первые заморозки

Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует водителям быть максимально бдительными в ближайшие двое суток
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

По прогнозам синоптиков, первые заморозки на Ставрополье наступят уже в ночь на 20 октября. Ночные температуры местами по краю опустятся до минус 1-2 градусов. Может наблюдаться скользкость проезжей части, ограничение видимости из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В связи с этим Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует водителям быть максимально бдительными в ближайшие двое суток. По опыту прошлых лет, в дни первых минусовых значений возрастает количество так называемых «мелких ДТП».

Чтобы заморозки не привели ко «дню жестянщика», необходимо помнить главное правило безопасности в негативных погодных условиях: тише едешь, - дальше будешь. Скорость должна соответствовать конкретным дорожным и погодным условиям!

По возможности, стоит отложить ночные поездки до наступления светового дня. Проявляйте осторожность в местах возможного появления пешеходов, так как на скользкой дороге тормозной путь увеличивается.