В больнице Кочубеевского округа начали принимать пациентов с COVID-19 из Ставрополя

Главный врач Кочубеевской районной больницы рассказал, что в последнее время учреждение обслуживает не только местных жителей, но и пациентов из Ставрополя и Шпаковского городского округа. Постепенно увеличивается количество госпитализированных с коронавирусом семей.

Большой проблемой является привычка жителей России не обращаться внимание на симптомы заболеваний и обращаться к врачам в самый последний, критический момент.

- У нас сейчас 14 тяжелых пациентов, которые поздно обратились к медикам. Все они сейчас подключены к аппаратам ИВЛ. Отмечу, что большинство заболевших - целые семьи. Сейчас их поток намного увеличился, чем в другие волны пандемии, - рассказал главврач.

Напомним, ежедневно в Ставропольском крае выявляют более трехсот случаев заражения коронавирусом, больше 30 человек погибают каждые сутки.