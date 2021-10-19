Аграрии Ставрополья собрали 12,6 тысячи тонн урожая бахчевых в 2021 году

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края сообщили, что за 2021 год урожай бахчевых увеличился на 28% и на сегодняшний день составил 12,6 тысяч тонн продукции.

- На сегодняшний день в крае при средней урожайности 117 центнеров с гектара с площади 1,1 тысячи гектаров убрано 12,6 тысячи тонн бахчевых культур, что составляет 92% от плана. Этот показатель на 28% выше аналогичного периода прошлого года, где урожайность составляла – 89 центнеров с гектара, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подорожании картофеля в Ставропольском крае. Также с завершением сезона на 36% увеличилась цена на свежие огурцы и на 43% на помидоры. Значительно прибавила в цене картошка, став дороже на 22,7%.