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Общество19 октября 2021 19:24

На Ставрополье температура воздуха упадет до -3 градусов в ночь четверга

Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендовала не превышать скоростной режим
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Гидрометцентре Ставропольского края сообщили, что в ближайшие дни в регион придут холода. В ночь четверга 20 октября температура воздуха упадет до -3 градусов. Также специалисты прогнозируют дождь со снегом.

Температура воздуха будет снижаться постепенно, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду в ночное время суток. При этом днем ожидается до +14 градусов тепла, а ночью будут заморозки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Госавтоинспекция Ставрополья предупредила водителей о надвигающейся непогоде. По опыту прошлых лет, в дни первых минусовых значений возрастает количество так называемых "мелких ДТП".