Жители Пятигорска оценили идею строительства крематория в городе-курорте

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в официальном Instagram-аккаунте спросил у подписчиков, что они думают о строительстве крематория в городе-курорте. В основном, градоначальник получил положительный отклик, но также поступило несколько вопросов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о предложении построить центр кремации. Сейчас все больше сокращается территория земельных участков для захоронения, но при этом спрос на погребение не уменьшается.

Поэтому Ворошилов представил проект крематория в Пятигорске. Пользователи сети оценили идею несколько неоднозначно. Кто-то поддержал идею, отметив ее экологичность. Другие же считают, что есть много спорных моментов с точки зрения морали.

- Это отличная идея. Только размещать не на КМВ. Думаю, в крае достаточно территорий, для которых подобное предприятие решило бы проблему рабочих мест, и было бы уместно (Орфография и пунктуация автора сохранены), - пишет одна из жительниц Пятигорска;

- Нет, это очень сильно загрязняет воздух. Я не против такого способа захоронения, но на сколько мне известно, крематории вредны для экосистемы (Орфография и пунктуация автора сохранены), - возражает другая девушка.

- А по христиански ли это? Что по этому поводу говорят священнослужители? - задал резонный вопрос другой пользователь.