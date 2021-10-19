В Дагестане решили ввести QR-коды в общественных местах

В пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова рассказали, что власти планируют поэтапное введение системы qr-коды в общественных местах.

- Сергей Меликов на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о результатах выборов в Дагестане. Сергей Меликов избавился от приставки "врио" и завоевал симпатию избирателей.

Помимо Сергея Меликова, на пост главы Дагестана были выдвинуты еще две кандидатуры: член избиркома Самир Абдулхаликов (КПРФ) и зампредседатель Народного Собрания Камил Давдиев ("Справедливая Россия — За правду").