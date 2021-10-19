11 км обхода Буденновска отремонтировали за 156 миллионов рублей

В правительстве Ставропольского края сообщили о завершении работ на транспортной развязке "обход Буденновска". Строители починили 11 километров дороги за 156 миллионов рублей.

Помимо замены дорожного покрытия провели восстановление съездов и примыканий, нанесли разметку, привели в порядок обочины Также закончили монтаж новых знаков ПДД.

Отметим, что в Ставропольском крае проходит комплексный ремонт дорог. Регион даже стал лидером по качеству региональных трасс, большая часть соответствует федеральным нормативам. Весной 2021 года власти активно реализовывали нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".