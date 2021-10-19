Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 21:31

11 км обхода Буденновска отремонтировали за 156 миллионов рублей

Работы прошли по программе "Развитие транспортной системы"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В правительстве Ставропольского края сообщили о завершении работ на транспортной развязке "обход Буденновска". Строители починили 11 километров дороги за 156 миллионов рублей.

Помимо замены дорожного покрытия провели восстановление съездов и примыканий, нанесли разметку, привели в порядок обочины Также закончили монтаж новых знаков ПДД.

Отметим, что в Ставропольском крае проходит комплексный ремонт дорог. Регион даже стал лидером по качеству региональных трасс, большая часть соответствует федеральным нормативам. Весной 2021 года власти активно реализовывали нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".