Жители Ставрополья собрали 36 тонн продуктов для пострадавших в Сирии

В управлении по информационной политик Ставропольского края рассказали, что общими усилиями жителей края удалось собрать 36 тонн продовольствий в качестве гуманитарной помощи населению Сирии. Ставропольцы собирали продукты и бутилированную воду.

- Жители края собрали для нуждающегося населения САР более 36 т помощи, включающей в себя продовольствие, бутилированную воду и предметы первой необходимости. Коробки с помощью будут отмечены логотипами с указанием Ставропольского края. Машины с гуманитарным грузом из Ставрополья отправятся в Подмосковье, где помощь из регионов России будет объединена для отправки в Сирию, - сказано в сообщении ведомства.

Практически все муниципалитеты Ставрополья приняли участие в благотворительной акции.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о странном воре, который "обчищал" магазины и отдавал часть украденного на благотворительность. Конечно, 2/3 он оставлял себе.