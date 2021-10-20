В Михайловске 20 октября без света остались почти три тысячи человек

В Михайловске Ставропольского края 20 октября без света остались почти три тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, подача электроэнергии прекратилась вечером 19 октября из-за аварийного отключения.

Специалисты сейчас ведут восстановительные работы. В зоне отключения находится 1360 абонентов, с населением 2800 человек, из них 956 детей. При этом энергоснабжение соцобъектов не нарушено.

Сообщается, что причиной аварийного отключения стало повреждение подземного кабеля. На месте работает бригада электросети из девяти человек.