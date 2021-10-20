Банк Уралсиб – снова в числе лидеров

Фото: банка Уралсиб.

Портал Выберу.ру в сентябре этого года проводил независимое исследование. Тема: наиболее выгодные для потребителя рублевые наличные кредиты от российских банков. «Кредит наличными» со ставкой от 5 % годовых банка Уралсиб вошел в рейтинг Топ-10.

Эксперты оценивали все параметры, включая полную стоимость кредита, плановые платежи, сроки, возможную необходимость страховки клиента, комиссии и скрытые платежи. Благодаря максимально комфортным условиям, кредитные условия Уралсиб заняли одну из верхних строк.

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Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»