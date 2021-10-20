Экс-депутат Думы Ставрополья подозревается в мошенничестве

Против председателя СППК «Новокавказский» возбудили уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре 2019 года председатель одного из кооперативов Ставропольского края, который также являлся депутатом Думы Ставропольского края, на основании документов с изначально завышенной стоимостью необходимого оборудования, получил от Министерства экономического развития Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

После получения субсидий подозреваемый не приобрел оборудование, в результате чего похитил из бюджета края более 15 миллионов рублей.

Кроме того, в декабре 2019 года на основании тех же фиктивных документов получил за счет средств бюджета Ставрополья субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на общую сумму более 4 миллионов 900 тысяч рублей.

Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.