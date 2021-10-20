В Северной Осетии обновляют структуру правительства

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Обновленную структуру правительства республики главе РСО-Алания Сергею Меняйло представил премьер-министр Борис Джанаев.

Он предложил сократить число зампредов - с восьми до шести. Из них первый заместитель председателя правительства и зампред - полномочный представитель при президенте РФ. В новой структуре будет 14 министерств, 7 комитетов, 3 службы и 4 управления.

- Учитывая сложную ситуацию с рядом объектов, которые строятся в рамках национальных проектов и федеральных программ, и необходимости завершить их качественно и в срок, предлагается приостановить ранее принятое решение об объединении министерства строительства и архитектуры с министерством ЖКХ, - сказал Джанаев. - Предусмотрено присоединить к министерству строительства Комитет по архитектуре и градостроительству, что позволит сосредоточить в едином ведомстве все полномочия.

Кроме того, премьер предложил переименовать ряд ведомств, к примеру, министерство по вопросам национальных отношений - в министерство РСО - Алания по национальной политике и внешним связям, а в связи с развитием цифровых технологий повысить статус Управления по информационным технологиям - в Комитет цифрового развития. Уточняется название созданного ранее Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре с учетом его направления и деятельности.

Сергей Меняйло согласился, что, пока объединять минстрой и ЖКХ преждевременно:

- Но, в идеале, когда мы войдем в тот ритм, который должен быть, мы с вами понимаем, строительство и ЖКХ - области, которые пересекаются. И в совместной нашей деятельности мы уже столкнулись с тем, что решаем, кому в итоге поставить задачу. К примеру, в одной из школ в подвале сейчас вода, переносится электрощитовая. Чья это область? Дальше. Переселение из аварийного жилья: с одной стороны, это задача ЖКХ, с другой - это стройка.

Глава РСО - Алания также отметил, что минэкономразвития сегодня не способно в полном объеме выполнить задачи, которые перед ним стоят: - Поэтому предложение с точки зрения формирования министерства промышленности и инвестиций - правильное.

Руководитель республики акцентировал важность правильной кадровой политики.

- Нам необходимо воспитывать преемственность. Я попрошу при подборе соответствующих кандидатов при согласовании и утверждении на должности министров, заместителей министров, и ниже, подбирать молодёжь. Мы с вами отдельно, по каждому кандидату на замещение соответствующей должности будем советоваться и разговаривать. Но повторю: полномочия председателя правительства у вас полные, - подчеркнул Сергей Меняйло.