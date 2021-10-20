Прокуратура начала проверку по факту ДТП на Ставрополье, в котором пострадали двое несовершеннолетних

Инцидент произошел 19 октября. Водитель «ВАЗ 21099», двигаясь по автодороге «Невинномысск-Эрсакон», сбил двух несовершеннолетних пешеходов, которые перебегали проезжую часть дороги в границах перекрестка по неосвещенному участку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы, водитель автомобиля оказал первую помощь пострадавшим и доставил одну из них в больницу. Обоим пострадавшим пешеходам оказывается медицинская помощь.

По данному факту прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, во время которой установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

- Кроме того, правоохранительными органами проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам будет принято процессуальное решение, которому даст оценку прокуратура. Ход ее проведения находится на контроле, - говорится в сообщении.