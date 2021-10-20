На Ставрополье назвали тех, кого обяжут прививаться от коронавируса

На сегодня первого компонента в медучреждениях насчитывается свыше 317, 5 тысячи доз, второго компонента – более 220 тысяч доз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе 20 октября провели совещание по вопросам проведения в крае прививочной кампании против коронавирусной инфекции. Участники собрания обсудили вопросы, связанные с реализацией поручений губернатора в связи с вышедшим накануне постановлением Управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

Оно определяет категории граждан, которые должны быть обеспечены прививками в случае отсутствия медицинских противопоказаний.

В их число включены лица старше 60 лет, сотрудники правоохранительных органов, органов государственного и муниципального управления, работники медицинских и образовательных организаций, ЖКХ, общепита, торговли, транспорта, сферы бытовых услуг, студенты вузов и средних профессиональных образовательных организаций старше 18 лет и ряд других.

Губернатор отметил, что реализация этих мер может повлечь увеличение посетителей в пунктах вакцинации. Владимир Владимиров поставил задачу перед ответственными лицами обеспечить доступность вакцины и эпидемиологическую безопасность в местах проведения прививок.

– Если в пункты вакцинации придет много людей, нельзя, чтобы при этом были очереди. Необходимо открывать новые прививочные пункты, при необходимости, увеличивать продолжительность их работы, наращивать число выездных бригад, – подчеркнулглава региона.

В нашем крае на сегодняшний день на базе 41 медорганизации работают 145 пунктов вакцинации и 134 мобильные прививочные бригады, организована также работа 10 круглосуточных пунктов вакцинации.

Запасов вакцины в регионе достаточно. На сегодня первого компонента в больницах насчитывается свыше 317, 5 тысячи доз, второго компонента – более 220 тысяч доз.

На совещании также обсудили вопросы, связанные с организацией тестирования на коронавирусную инфекцию. Владимир Владимиров поручил сократить сроки получения результатов таких исследований и организовать возможность тестирования пациентов на дому.