На горе Эльбрус на высоте 3500 метров выступил симфонический оркестр

В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус прошло первое в истории выступление симфонического оркестра. На станции "Мир" (высота 3500 метров над уровнем моря) прозвучал легендарный отрывок симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра».

Музыканты Симфонического оркестра Ленинградской области не скрывают, что играть в условиях мороза и сильного ветра было сложно. Ноты сдувало, а инструменты давали сбой. И тем не менее под управлением маэстро Михаила Голикова все получилось.

- Такой усеченный состав был выбран из-за погодных условий, - отмечает соорганизатор акции, композитор и пианист Мурат Кабардоков. - Готовить целый оркестр, раскладывать инструменты - долго, а на такой высоте и при минусовой температуре небезопасно для инструментов: если духовые еще выдержат, то струнным может быть плохо. По этой же причине мы решили не ехать выше.