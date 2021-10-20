Халатность ставропольской чиновницы нанесла миллиардный ущерб природе

Следователи провели обыски по месту работы и жительства руководителя отдела имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского округа Ставрополья.

Против нее возбудили уголовное дело по статье: «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2018 года по 2020 год женщина не осуществляла должным образом земельный контроль на подведомственной ей территории. В результате чего одна из коммерческих организаций незаконно добыла и реализовала более 130 тонн песчано-гравийной смеси.

В результате халатных действий подозреваемой природе и плодородному слою земли причинен ущерб на сумму более 870 миллионов рублей. Во время обысков следователи изъяли компьютерную технику и документацию. Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.