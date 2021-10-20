Ставрополье дополнительно получит 695,5 млн рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

На Ставрополье с начала 2021 года выплаты на детей от 3 до 7 лет получили около 100 тыс. семей на сумму 7,85 млрд рублей. Об этом рассказали в краевом министерстве труда и социальной защиты населения.

В целом в этом году на помощь семьям с детьми на Ставрополье по линии соцзащиты и Пенсионного фонда РФ направили более 24 млрд рублей (14,2 млрд и 9,8 млрд соответственно). Еще почти 4 млрд рублей выделено регионом на предоставление собственных мер поддержки таких семей.

Напомним, ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно выплачивается семьям с невысокими доходами.

Назначается она, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе (на Ставрополье - 10 081 руб. на человека в семье) и может составлять 50% величины прожиточного минимума для детей в регионе РФ (в Ставропольском крае - 5 310,5 руб.), 75% (в СК - 7 965,75 руб.), 100% (в СК - 10621 руб.).

Тем временем распоряжения о дополнительном выделении регионам более 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Ставрополье на эти цели получит 695,5 млн рублей.