«Россети Северный Кавказ» выявили на Ставрополье хищения электроэнергии на 3,8 млн рублей

Фото: Россети.

312 фактов неучтенного потребления электроэнергии выявила компания «Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» за 9 месяцев текущего года.

С января по октябрь энергетикам удалось вернуть 1,4 млн украденных киловатт. Это сопоставимо с недельным энергопотреблением 34 тысяч жителей г. Светлограда. В денежном выражении объем обнаруженного неучтенного потребления равен более 3,8 млн рублей. Из общего числа нарушений 224 случая связаны с безучетным потреблением электроэнергии и 88 с бездоговорным использованием энергоресурса.

По количеству выявленных фактов энерговоровства лидирует население - 299 случаев на более 1,2 млн кВтч. В отношении юридических лиц составлено 13 актов неучтенного потребления на более чем 165,2 тыс. кВтч. Основная часть - 166 фактов - пресечена на территории производственной деятельности Прикумских электросетей. Из них: в Буденновском районе - 73, Нефтекумском - 50, Левокумском - 36 и 7 - в Арзгирском. Суммарный объем незаконного потребления на данной территории составил 643 тыс. 831 кВтч.

Борьбу с безучетным и бездоговорным потреблением энергоресурса ставропольские энергетики ведут непрерывно, ведь несанкционированное подключение к сетям приводит к падению качества поставляемой электроэнергии, влечет за собой перегруз в сетях и, прежде всего, сказывается на тех, кто является добросовестным плательщиком. Все взысканные с расхитителей электроэнергии средства сетевая компания направляет на модернизацию и повышение надежности электроснабжения потребителей.