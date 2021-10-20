На Ставрополье откроют новые пункты вакцинации

Губернатор Ставрополья 20 октября провел совещание по вопросам вакцинации против коронавируса. На повестке – обеспечение профилактическими прививками отдельных категорий граждан.

Напомним, это: государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, работники медицинских учреждений, работники образовательных учреждений, работники общепита и торговли, работники ЖКХ, работники транспорта, работники сферы бытовых услуг студенты вузов и колледжей старше 18 лет. Нагрузка на медицинскую систему края, на пункты вакцинации может вырасти. К этому нужно быть готовыми, считает Владимир Владимиров.

- Поручил проработать вопрос об увеличении числа прививочных пунктов, выездных бригад. Важно избежать очередей, создать комфортные условия и для пациентов, и для медиков. Сегодня у нас таких пунктов почти 200 – половина работают стационарно, остальные – это мобильные прививочные бригады. При этом 10 пунктов вакцинации открыты круглосуточно, - прокомментировал Владимир Владимиров.

На Ставрополье вакцины в крае достаточно. Прямо сейчас в запасе больше 317 тысяч доз первого компонента и более 220 тысяч доз – второго.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в нашем регионе число зараженных достигло 93188. За сутки скончались еще 33 человека.