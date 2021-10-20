На Ставрополье в третий раз стартует обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка

Фото: Россельхозбанк.

В 25 регионах страны стартовал 4-й этап образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». В 9 из них Школа открывает двери впервые. Благодаря присоединению новых регионов к проекту его общая география выросла до 50.

- «Школа фермера» - это новый формат российского аграрного образования, благодаря которому агробизнес действительно можно создать «с нуля». Учиться в нашу школу можно прийти врачом или инженером, а выйти - фермером. Здесь нет преувеличения. У многих наших выпускников такое «перевоплощение» уже успешно состоялось. Проекту чуть больше года, и сегодня можно с уверенностью сказать, что формат востребован. Конкурс достигает 5 человек на место. Школа охватила 50 регионов России. А число слушателей достигло почти 2 тысяч человек, - обратился к участникам проекта председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Школа фермера» впервые открывает двери в Алтайском крае, Республиках Адыгея и Марий Эл, Иркутской, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Фото: Россельхозбанк.

На Ставрополье в Школу был также набран новый поток слушателей. И хотя открытие проходило уже в третий раз, оно было не менее волнительным и торжественным, чем для дебютантов. В этот раз студенты будут обучаться по трем направлениям: «Овцеводство», «Садоводство», «Тепличное хозяйство».

Среди новоиспеченных участников проекта есть те, кто только пробует себя в сельскохозяйственной отрасли, а есть те, кто уже давно занимается предпринимательской деятельностью. Примечательно, что в текущем потоке большинство слушателей выбрали именно специализацию «Овцеводство» (12 человек).

На территории всех федеральных субъектов, где запускается четвертый поток Школы фермера, слушатели будут обучаться по 22 специальностям. Среди них как традиционно востребованные «классические» направления, например, молочное животноводство, растениеводство, сыроделие, овцеводство, пчеловодство, так и набирающие популярность специализации по агротуризму, цифровым технологиям, сити-фермерству. Учебные планы обогащены лекциями по маркетингу, производству органической продукции, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов сельскохозяйственной продукции.

- Развитие овцеводства, появление дополнительных территорий, определенных под сады, создание новых тепличных хозяйств - все это является важным показателем развития фермерства на Ставрополье. Ежегодно краевое правительство, министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддерживают аграриев, в том числе посредством грантов и иных программ. Однако этого недостаточно. Аграриям нужны знания и навыки, особенно начинающим. Поэтому появление такого проекта, как «Школа фермера» Россельхозбанка, выполняет значимую образовательную функцию по подготовке квалифицированных специалистов в сфере АПК, - подчеркнул и. о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

С начала запуска в сентябре 2020 года обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых выпускников второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Своё» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования. Сейчас почти 800 студентов продолжают обучение в составе третьего потока, стартовавшего 1 сентября.

- Роль фермерских хозяйств в России постоянно растет. Именно поэтому данный проект получил высокую позитивную оценку в нашем регионе почти сразу же после запуска со стороны как представителей органов государственной власти, так и профессионального сообщества, и образовательных структур. Основная его идея - это возможность получения аграриями всех необходимых знаний и навыков для создания и развития собственного бизнеса на селе. С каждым новым потоком проект только набирает обороты. На Ставрополье уже порядка 70 начинающих предпринимателей обучились по этой программе на разных направлениях подготовки, - рассказала директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Фото: Россельхозбанк.

Наша справка

«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

Общая продолжительность курса - до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком. Анонсы о наборе в «Школу фермера» заблаговременно публикуются в СМИ, на сайте аграрного вуза, где пройдёт обучение, а также на сайтах Россельхозбанка и министерства сельского хозяйства в том регионе, где планируется открыть Школу.

Участие в конкурсном отборе могут принимать главы малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ), индивидуальные предприниматели, представители сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, студенты аграрных вузов возрастом от 18 лет, решившие открыть свой собственный бизнес по производству фермерской продукции.