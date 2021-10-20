На Ставрополье продолжается масштабный капремонт водопровода села Калиновского

До конца года для качественного водоснабжения жителей села Калиновского Александровского округа предстоит заменить 13,4 км уличных сетей, насосные агрегаты, запорную арматуру, установить водопроводные колодцы и резервуары для хранения воды.

Бригпады ПТП Александровское уже уложили в траншею более 6,3 км трубопровода. Проект планируется реализовать до конца 2021 года.

Большая и ответственная работа, которую выполняет производственно-техническое подразделение (ПТП) Александровское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный», стартовала после заключения соглашения с министерством ЖКХ края о финансировании капремонта из регионального бюджета.

Переданный недавно на баланс ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» комплекс объектов водоснабжения в Александровском округе находится в аварийном состоянии.

Сельские водопроводные сети были построены еще в 1960-х годах, а ремонт и профилактические работы здесь не проводились последние десять лет.