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Общество20 октября 2021 16:36

На Ставрополье продолжается масштабный капремонт водопровода села Калиновского

Завершить работы планируется до конца года
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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До конца года для качественного водоснабжения жителей села Калиновского Александровского округа предстоит заменить 13,4 км уличных сетей, насосные агрегаты, запорную арматуру, установить водопроводные колодцы и резервуары для хранения воды.

Бригпады ПТП Александровское уже уложили в траншею более 6,3 км трубопровода. Проект планируется реализовать до конца 2021 года.

Большая и ответственная работа, которую выполняет производственно-техническое подразделение (ПТП) Александровское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный», стартовала после заключения соглашения с министерством ЖКХ края о финансировании капремонта из регионального бюджета.

Переданный недавно на баланс ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» комплекс объектов водоснабжения в Александровском округе находится в аварийном состоянии.

Сельские водопроводные сети были построены еще в 1960-х годах, а ремонт и профилактические работы здесь не проводились последние десять лет.