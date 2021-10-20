На Ставрополье число людей 60+ получивших вакцину достигло 234438

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 19 октября получили 758552 человека. За сутки +5238 человек. Вторым компонентом на Ставрополье привились уже 711204 человека. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на +1578 человек больше.

Остаток вакцины на 20 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 313856 доз, а по второму 217402 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 234438 человек. Причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 2297 человек.

Через интернет за весь период на вакцинацию записались 58127 человек. За последние сутки на вакцинацию записался онлайн 71 житель края.

- Пожалуйста, прививайтесь. Чем больше людей будут привиты, тем в большей безопасности будет наше здоровье. И здоровье тех, кто нам дорог, - обратился губернатор Ставрополья к жителям региона.