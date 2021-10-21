Семейная ипотека от Банка Уралсиб стала еще доступнее

Фото: банка "Уралсиб".

Новые, выгодные условия действуют для кредитов на жилье от трех миллионов рублей (включительно), размер ставки теперь - 4,89 %. При сумме до 3 млн рублей она составит 5,99 % (что тоже позволит значительно сэкономить бюджет семьи при выплатах).

Кроме того, размер надбавки снизился до 0,5 процентного пункта. (Такая надбавка обычно применяется в случаях, когда изначально за жилплощадь вносится менее положенных 20 %.) Это правило работает по отношению всех базовых программ банка (за исключением государственных).

Услуги ипотечного кредитования Уралсиб касаются не только готового или пока еще строящегося жилья. Банк занимается также рефинансированием ипотечных кредитов, оформленных в других финансовых организациях. Действуют программы с господдержкой для семей с детьми, «Ипотека с господдержкой», кредиты на покупку залоговой недвижимости стороннего банка. Всем, кто предполагает твердо встать на ноги и обзавестись собственной недвижимостью, банк Уралсиб сегодня предоставляет максимум возможностей и огромный выбор.

Чтобы подробнее узнать о линейке ипотечных кредитов, выбрать для себя оптимальный вариант и подать заявку, можно обратиться в любое ближайшее отделение банка Уралсиб, проконсультироваться по телефону 8-800-250-57-57 либо на сайте ПАО «банк Уралсиб».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»