Жителей Ставрополья планируют освободить от уплаты курортного сбора

На заседании правительства края одобрены изменения в проект закона Ставрополья, регламентирующего уплату курортного сбора на территории региона.

Предложенные изменения предполагают исключение из числа плательщиков курортного сбора лиц, имеющих место жительства на территории нашего края. Новый порядок сбора планируется установить с 1 января 2022 года.

Проект закона утвержден членами правительства и передан в краевую Думу для парламентского рассмотрения.

Напомним, что общий объем курортного сбора в крае составил с начала эксперимента почти 834 миллиона рублей.

На эти деньги благоустроены, отремонтированы, а в ряде случаев содержатся 70 туристических и культурных объектов инфраструктуры городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этомм сообщает пресс-служба губернатора региона.