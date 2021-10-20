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Здоровье20 октября 2021 18:34

Почти миллион ставропольцев обяжут вакцинироваться из-за публичной работы

Они контактируют со слишком большим количеством людей, поэтому будут обязаны иммунизироваться
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил, что 954 тысячи жителей региона будут обязаны пройти полную вакцинацию от коронавируса. Они работают с большим количеством людей, поэтому должны пройти иммунизацию.

- Это невероятная нагрузка. Мы развернули беспрецедентное количество пунктов вакцинации - стационарных 145, работают 134 мобильных бригады. В 20 крупных ТЦ и на рынках работают пункты вакцинации. Сейчас 10 пунктов вакцинации работают круглосуточно, мы готовы ещё 31 пункт вакцинации открыть в круглосуточном режиме, - рассказал глава ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, почему власти Ставрополья ввели обязательную вакцинацию, и кого заставят ее сделать.

А глава Шпаковского района Игорь Серов назвал тех, кто по каким-то причинам не хочет вакцинироваться, "тупыми" и "мракобесами". Он выложил ролик в официальный инстаграм-аккаунт, но на следующий день, 20 октября градоначальник удалил его. Но опубликовал новый.