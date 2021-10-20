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Здоровье20 октября 2021 18:50

Глава Ингушетии отказался от введения обязательной вакцинации

Эпидемиологическая обстановка позволяет не прибегать к подобным мерам
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что на настоящий момент в республике не нужно вводить обязательную вакцинацию для работников. В соседних регионах власти приняли другое решение.

- Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильная и контролируемая. Минздрав, Роспотребнадзор регулярно мониторят ситуацию и докладывают о текущей обстановке. Нет необходимости вводить дополнительные меры принудительного характера, - рассказал глава Ингушетии.

Отметим, что Ингушетия вместе со Ставропольем вошли в четверку регионов, которые не анонсировали принудительную вакцинацию Однако на следующий день губернатор Ставропольского края сообщил, что вакцинироваться все-таки придется.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае ввели обязательную вакцинацию для тех, кто работает с большим потоком людей. Это сотрудники общепита, социальной сферы и те ставропольцы, которые вынуждены контактировать с большим количеством людей.