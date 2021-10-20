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Здоровье20 октября 2021 19:29

Обязательную вакцинацию ввели для врачей, учителей и водителей автобусов Ставрополья

Почти миллион человек попали под постановление об обязательной иммунизации определенных категорий граждан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставрополья выпустили постановление об обязательной вакцинации для пенсионеров, медработников, учителей, водителей общественного транспорта и сотрудников общепита. Они обязаны иммунизироваться от коронавируса, чтобы не стать разносчиками заразы.

- В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населения Ставропольского края... постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев, - сказано в документе.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в общей сложности привиться придется 954 тысячам человек. Причиной принятия такого решения послужила сложная ситуация в регионе с коронавирусом. Растет смертность, число заболевших в сутки приближается к 400. Еще 359 человек победили заболевание за вчерашний день. Общее число выздоровевших в крае - свыше 74,4 тысячи.

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