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Происшествия20 октября 2021 20:40

Два ставропольца украли 1,5 тонны ограждений с кладбища на 190 тысяч рублей

Их уже ожидают в суде
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Суд Ставропольского края рассмотрит дело о краже ограждений с Игнатьевского кладбища, которые они продали за 190 тысяч рублей. Мужчины оттащили больше 1,5 тонны изгородей. Прокуратура региона уже направила их дело в суд.

По данным следствия, находчивые ставропольцы пригнали грузовую машину к местам захоронений, вырвали из земли ограды, погрузили и сдали в пункт приема металла. Известно, что после этого "рейда" один из них вернулся на кладбище за еще 260 кг ограды.

Против них завели дело по статье "краже с причинением значительного ущерба".