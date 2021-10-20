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Здоровье20 октября 2021 20:57

Власти Ставрополья срочно закупили лекарства от COVID-19 на 66 млн рублей

Средства выделили из федерального бюджета
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников рассказал, что 20 октября в медицинские учреждения региона привезли партию лекарств против коронавируса. Пришлось срочно выделить 66 миллионов рублей на их закупку.

- За весь период пандемии мы обеспечили лекарствами более 61,9 тысячи амбулаторных больных коронавирусом. При этом у нас сохраняется резервный фонд препаратов, который постоянно пополняется, - поделился министр.

Закупили препараты, которые доказали свою эффективность в лечении пациентов с коронавирусом. Они поддерживают иммунитет, влияют на гормональный фон.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае введут обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан.