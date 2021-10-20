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Общество20 октября 2021 22:42

Власти Ставрополья разработают транспортную стратегию до 2030 года

Регион вошел в тройку лидеров по стране в вопросе качества автомобильных дорог
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Правительство Ставропольского края разработает план стратегии региона по транспортному развитию до 2030 года. Власти уже сформировали экономическую стратегию на девять лет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставрополье стало лидером по качеству автомобильных дорог. Регион наиболее полно реализовал национальный проект "Безопасные и качественные дороги", провели комплексный ремонт около 700 км трасс.

- На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением. Напомню, это требование прямо закреплено и в Конституции нашей страны, - объяснил необходимость формирования транспортной стратегии президент России Владимир Путин.

Цель нацпроекта была в том, чтобы подтянуть региональные дороги до федеральных нормативов качества.