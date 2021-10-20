Власти Ставрополья разработают транспортную стратегию до 2030 года

Правительство Ставропольского края разработает план стратегии региона по транспортному развитию до 2030 года. Власти уже сформировали экономическую стратегию на девять лет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставрополье стало лидером по качеству автомобильных дорог. Регион наиболее полно реализовал национальный проект "Безопасные и качественные дороги", провели комплексный ремонт около 700 км трасс.

- На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением. Напомню, это требование прямо закреплено и в Конституции нашей страны, - объяснил необходимость формирования транспортной стратегии президент России Владимир Путин.

Цель нацпроекта была в том, чтобы подтянуть региональные дороги до федеральных нормативов качества.