В Ставрополе 21 октября проходят массовые проверки пассажирского транспорта

В связи с увеличившимся числом жалоб на качество оказываемых пассажирских услуг в Ставрополе, а также постоянно фиксируемыми фактами нарушений ПДД, допускаемых водителями автобусов и маршруток, Госавтоинспекция края 21 октября, проводит рейды в краевой столице и близлежащим Шпаковском округе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так, с раннего утра мероприятия организованы в точках выпусков на линию автобусов и маршрутных такси, где проводится предрейсовый осмотр и выдаются соответствующие документы на осуществление деятельности.

Участники рейдов проверяют документацию, необходимую для данного вида деятельности, техническое состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, соблюдения режима труда и отдыха водителями.

Рейды пройдут и на дорогах Ставрополя, у мест стоянки пассажирского автотранспорта, на крупных перекрестках и остановках.

По выявленным нарушениям информация будет направлена в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.