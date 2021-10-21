На центральных улицах Ставрополя обновили контейнерные площадки для сбора мусора

На некоторых центральных улицах Ставрополя старые непрезентабельные ограждения площадок для сбора мусора сменили более 20 новых.

Мусорные заборы оформлены в другом, более эстетичном, стиле.

Новые металлические ограждения закрыли собой мусорные площадки многоквартирных домов и некоторых социальных объектов. Их горожане могут увидеть на улице Дзержинского, Комсомольской, Советской, Фрунзе, Орждоникидзе, Булкина и других.

В планах обновить подобные ограждения по всему городу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Контейнерные площадки для сбора ТКО, как и раньше, не рассчитаны на крупногабаритный мусор из-за его размеров. Это отдельная категория отходов. Для вывоза КГО региональный оператор рекомендует оставлять соответствующую заявку.