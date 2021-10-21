На Ставрополье в сжатые сроки дополнительно развернут 400 covid-коек

На Ставрополье в сжатые сроки дополнительно развернут 400 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников на брифинге в региональном правительстве.

- С 3 по 15 октября мы увеличили коечный фонд для лечения коронавирусных больных на 22%, за последнюю неделю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом нам пришлось увеличить количество коек перепрофилированного фонда еще на 6%. Теперь в предельно сжатые сроки мы вынуждены разворачивать еще 400 коек для того, чтобы повысить доступность стационарного лечения пациентов, болеющих в среднетяжелой и тяжелой форме, - отметил министр.

На сегодняшний день в Ставропольском крае для оперативного оказания медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике задействованы 4 552 инфекционные койки, из которых свободными остаются около 8,7%. Реанимационные койки свободны на 7,6%.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 392 человек. Число зараженных достигло 93580. За вчерашний день скончались 34 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии в нашем регионе скончались от ковида 3685.