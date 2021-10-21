В Ставропольском крае потеплеет до 17 - 22 градусов

По данным Гидрометцентра, в Ставропольском крае ожидается потепление. Так, температура воздуха составит +11…16 градусов. Ветер западный, 4−9 м/с.

В краевом центре синоптики обещают ясную погоду без осадков, воздух прогреется до +14 градусов. В ночь на 22 октября местами повторятся заморозки до минус одного градуса. В целом по региону столбики термометров ниже нуля не опустятся.

На Ставрополье солнечная сухая погода сохранится в 22 и 23 октября. Воздух в эти дни прогреется до 17−22 градусов.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что первые заморозки в регионе наступят уже в ночь на 20 октября. Ночные температуры местами по краю опустились до минус 1-2 градусов. Госавтоинспекция предупреждала, что может наблюдаться скользкость проезжей части, ограничение видимости из-за тумана.