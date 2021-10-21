На Ставрополье сотрудники спецбатальона ДПС помогли травмированному ребенку вовремя добраться в больницу

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

В адрес управления ГИБДД по Ставрополью поступила благодарность от жительницы Ессентуков, которая сообщила, что экипаж ДПС, дежуривший возле ее дома, помог добраться ей в больницу с травмированным ребенком.

Девушка пояснила, что дома малышка сильно упала и рассекла лоб, началось кровотечение.

Отчаявшаяся мама выбежала с дочерью на улицу, чтобы добраться в больницу. К счастью, она увидела наряд ГИБДД.

Узнав о произошедшем, автоинспектор Андрей Бенько посадил маму с ребенком в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маяки и спецсигнал, направился в больницу, а напарник Илья Есаулов остался на месте со старшим ребенком дожидаться отца детей.

По рации автоинспекторы предупредили медиков, что везут маленькую пациентку.

В пути сотрудник успокаивал своих пассажирок, обещал, что доедут быстро, и закончится все хорошо. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Всего через 5 минут мама с девочкой были в больнице. Позже Наталья написала:

- С ребенком сейчас все хорошо. Спасибо им большое, что оказались рядом и отреагировали на просьбу о помощи.