Яблоки, помидоры черри, минеральная вода: ставропольцы могут проголосовать за свои бренды в конкурсе «Вкусы России»

С 20 октября стартовало народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Оно продлится до 7 ноября. Каждый житель страны, в том числе Ставрополья, может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта.

Тройка победителей в этой номинации будет определена большинством голосов. Об этом сообщили в комитете по торговле края.

В этом году Ставрополье представляют 22 предприятия, объединившиеся в 13 брендов. На конкурс представлены ставропольские яблоки, арбузы, клубника, огурцы, помидоры черри, мясные деликатесы, сыры, минеральная и родниковая вода, лимонады, хлеб, вина. Они претендуют на победу в четырех номинациях: «Кулинарное наследие», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «На всю страну».

Проголосовать можно на странице конкурса вкусыроссии.рф https://russiantastes.ru/ . По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.

- Ставропольский край – в числе 84 регионов России, которые представляют свои продовольственные бренды. Наши участники предложили уникальные в своем роде продукты, они все со своей историей, но самое главное, что это стопроцентно натуральные, высококачественные продукты, которые зарекомендовали себя и уже пользуются спросом в нашем крае. Теперь у них есть возможность стать известными всей стране, поэтому так важно поддержать их в народном голосовании. Это также поможет нашим производителям в продвижении и сбыте своей продукции, - отмечает председатель комитета края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.