В Карачаево-Черкесии разработают программу развития транспортной системы

Фото: сайт главы КЧР.

Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета по транспортной стратегии России до 2030 года, которое провел Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что обновлённая транспортная стратегия, будет строиться вокруг современных запросов человека, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. Он сказал, что все планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной.

- Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, - отметил он.

На заседании был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся развития всех видов транспорта, перехода на экологически чистое топливо, финансовые и организационные инструменты реализации стратегии.

Президент поручил правительству не позднее первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035го.

- По итогам заседания при поддержке федерального правительства мы подготовим свой план по развитию транспортного сектора, в котором будут отражены все инициативы и поручения, озвученные на заседании Президиума Госсовета. Развитие этой сферы, безусловно, окажет позитивное влияние на развитие целых отраслей и секторов экономики региона, - написал на своей официальной странице в Instagram Рашид Темрезов.

На следующий день глава Карачаево-Черкесии принял участие в совещании по развитию дорожного строительства под председательством руководителя Росавтодора Романа Новикова.

На совещании был представлен новый руководитель Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Александр Лукашук. Участники совещания обсудили ход выполнения строительных работ на федеральных трассах СКФО.

- В Карачаево-Черкесии выполняется большой объем работы по совершенствованию дорог, что очень важно для республики, ведь хорошие качественные дороги оказывают большое влияние не только на социально-экономическое развитие регионов, его туристическую и инвестиционную привлекательность, но и обеспечивают, прежде всего, безопасность наших жителей.

В настоящее время из крупных объектов ведутся работы по расширению до четырех полос 12-километрового участка подъезда к Черкесску от Р-217 «Кавказ» (с 51 по 63 км), а также капитальный ремонт дороги Черкесск - Лермонтов с расширением до 4 полос. Много планов на будущее.

Например, строительство объездной дороги - маршрута в обход Черкесска, что позволит значительно разгрузить интенсивность движения, но и освободит населенный пункт от транзитного транспорта.

Пожелал новому руководителю успехов в предстоящей работе. Также выразил благодарность предыдущему руководителю Руслану Лечхаджиеву за плодотворное сотрудничество, в рамках которого была проделана значительная работа по развитию и благоустройству дорожной сети республики, - написал на своей официальной странице в Instagram Рашид Темрезов.