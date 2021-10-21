В Ставрополе устанавливают оборудование нового скейт-парка под открытым небом

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

В Центральном парке культуры и отдыха Ставрополя монтируют профессиональное оборудование для нового скейт-парка. По проекту его общая площадь составит 300 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Сейчас завершен первый этап реализации проекта, в рамках которого на территории появились шесть фигур малой архитектурной формы.

Реализация проекта продолжится в 2022 году. В рамках второго этапа запланирована закупка и установка еще нескольких базовых профессиональных скейт-фигур.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе администрации Ставрополя, площадка станет местом тренировок спортсменов муниципальной велошколы. Но она также будет доступна простым любителям активного отдыха.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на некоторых центральных улицах Ставрополя старые непрезентабельные ограждения площадок для сбора мусора сменили более 20 новых.

Мусорные заборы оформлены в другом, более эстетичном, стиле.

Новые металлические ограждения закрыли собой мусорные площадки многоквартирных домов и некоторых социальных объектов. Их горожане могут увидеть на улице Дзержинского, Комсомольской, Советской, Фрунзе, Орждоникидзе, Булкина и других.