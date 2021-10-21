«Россети Северный Кавказ» вернули в Кабардино-Балкарии украденные киловатты почти на 31 млн рублей

Фото: Россети.

204 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии пресекла компания «Россети Северный Кавказ» в зоне функционирования филиала «Каббалкэнерго» в январе-сентябре 2021 года.

Общий объем обнаруженного неучтенного потребления - почти 10,3 млн кВт.ч. Ущерб, нанесенный электросетевой компании, составил порядка 30,7 млн рублей. Этой суммы достаточно, к примеру, для строительства воздушной линии электропередачи протяженностью 30 километров. По каждому выявленному факту энерговоровства составлен акт о неучтенном потреблении.

Теперь нарушившие закон потребители за противоправные действия заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, полученной законным путем (сумма возмещения будет рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней его проверки).

Кроме того, нарушители оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет административный штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.