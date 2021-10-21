Глава Карачаево-Черкесии оценил эпидситуацию и социальную инфраструктуру Прикубанского района

Фото: сайт главы КЧР.

Главный вопрос рабочей встречи главы КЧР и руководителя Прикубанского района Мухамат-Амина Чомаева - эпидемиологическая ситуация в муниципалитете и вакцинация жителей района.

Рашид Темрезов поручил держать на особом контроле вопрос соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм в районе, совместно с профильными ведомствами усилить проверку учреждений на предмет соблюдения мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции.

На встрече были рассмотрены также вопросы, касающиеся исполнения Указов президента страны на территории района, реализации нацпроектов, развития социальной инфраструктуры. Мухамат-Амин Чомаев доложил руководителю региона о социально-экономическом развитии муниципалитета, обозначив в том числе актуальные вопросы по водоснабжению, догазификации, дорожному хозяйству, после чего были рассмотрены пути их решения.

Стороны обсудили ход строительства социальных объектов: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском, домов культуры в селах Дружба и Октябрьском. Рашид Темрезов подчеркнул, что объекты должны вестись в соответствии с обозначенными графиками.

В целом глава республики дал положительную оценку реализации в районе программы по обеспечению многодетных семей земельными участками и отметил, что данную работу необходимо продолжать на том же уровне и достигнуть 100% выполнения программы.

Еще один вопрос касался проведения переписи населения, который стартовал на днях в стране. Рашид Темрезов поручил совместно с Росстатом решать все возникающие вопросы, для того чтобы мероприятие прошло на высоком организационном уровне.