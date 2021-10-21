В Ставрополе объяснили снос исторического фонтана «Лягушки» в Центральном парке

Фото: пресс-служба Ставропольских парков

В соцсетях 21 октября жители нашего региона стали активно обсуждать фотографии разрушенных конструкций старинного фонтана «Лягушки» в Центральном парке:

- В СССР строили на века. Наверное, в каждой семье есть детские фото на фоне этого фонтана. Красивый был фонтан, - пишет ставропольчанка.

- Реставрация - это сохранение и восстановление того, что построила старая, более развитая цивилизация. А это - снос и варварство (Оорфография и пунктуация автора сохранены), - пишет другой житель краевого центра.

В пресс-службе Ставропольских парков корреспонденту «КП-Ставрополь» объяснили, зачем пришлось проводить такие работы.

- В центральном парке Ставрополя «Лягушачьему» фонтану вернут исторический вид. Реконструкция фонтана проходит в несколько этапов. Так, летом 2021 года мы заменили трубы, подводящие воду. Десятилетиями никто этот фонтан не ремонтировал. Сейчас уже начался процесс подведения воды. Также строители будут заливать новую монолитную чашу фонтана. Прошлая - не отвечала уже всем требованиям. Сейчас специалисты демонтируют объект. В ближайшее время начнется заливка новой монолитной чаши. Затем внутри будут сделаны специальные коммуникации для излюбленного ставропольцами фонтана. После чего специалисты установят стержень фонтана. Строители и дизайнеры постараются приблизить вид фонтана к историческому, как и планировалось ранее, - рассказал руководитель пресс-службы Ставропольских парков Сергей Видинеев.

По его словам, отреставрированный фонтан планируют запустить уже летом 2021 года.

Напомним, история знаменитого в городе фонтана «Лягушки» или «Лягушачий», берет свое начало в 1857 году. В годы Великой Отечественной войны на его месте немцы поставили большую агитационную радиомашину, транслирующую музыку.

Кстати, в честь великих писателей нашей страны в парке названы деревья. Связано это с тем, что в свое время они гуляли по нему и восхищались красотой. Так, свой след оставили А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов. «Дуб Ермолова» располагается у мостика, а остальные три дерева на острове.

В послевоенное время «Лягушки» - первый фонтан в Ставрополе, который восстановили. Его дополнили скульптуры детишек, а также лягушек, из ртов которых текла струя воды, у сооружения появляется маленькая и большая чаша с маскаронами по углам.

В 90-х и 2010-х фонтан большую часть времени не работал.